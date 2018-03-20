​​​​​​​Берлускони поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Итальянский политик Сильвио Берлускони, экс-председатель Совета министров Италии, поздравил действующего президента РФ Владимира путина с победой на прошедших в минувшее воскресенье выборах главы государства.

О поздравлении, направленном Сильвио Берлускони Владимиру Путину во вторник вечером сообщает Кремль.

Напомним: по данным ЦИК, по результатам обработки 99,94% избирательных бюллетеней Путин получил 76,68 процентов голосов российских избирателей.