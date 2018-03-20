СМИ: Евросоюз не рассматривает новые санкции против РФ в связи с делом Скрипаля

В Евросоюзе в настоящее время не обсуждаются новые антироссийские санкции в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом во вторник, ссылаясь на собственные источники близкие к ситуации, сообщает РИА Новости.

«К настоящему моменту никто не говорит о дополнительных санкциях», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее сообщалось, что Совет Европы поддержал позицию Великобритании о том, что к отравлению Скрипаля и его дочери на британской территории причастна Россия.