СМИ: Евросоюз не рассматривает новые санкции против РФ в связи с делом Скрипаля
В Евросоюзе в настоящее время не обсуждаются новые антироссийские санкции в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом во вторник, ссылаясь на собственные источники близкие к ситуации, сообщает РИА Новости.
«К настоящему моменту никто не говорит о дополнительных санкциях», - говорится в сообщении.
Напомним: ранее сообщалось, что Совет Европы поддержал позицию Великобритании о том, что к отравлению Скрипаля и его дочери на британской территории причастна Россия.