Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в ближайшем будущем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшем будущем.
Об этом пишут СМИ. Трамп заявил об этом в ходе общения с журналистами президентского пула в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Трамп отметил, что в числе обсуждаемых вопросов могли бы оказаться такие темы, как гонка вооружений, ситуация на Украине и в Сирийской Арабской Республике.
Ранее сообщалось, что Трамп поздравил российского президента с переизбранием.