Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в ближайшем будущем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

Об этом пишут СМИ. Трамп заявил об этом в ходе общения с журналистами президентского пула в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Трамп отметил, что в числе обсуждаемых вопросов могли бы оказаться такие темы, как гонка вооружений, ситуация на Украине и в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил российского президента с переизбранием.