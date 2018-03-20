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19:26   20 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Российский МИД пригласил зарубежных послов обсудить «дело Скрипаля»

​​​​​​​Российский МИД пригласил зарубежных послов обсудить «дело Скрипаля»

Министерство иностранных дел России пригласило на 21 марта всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы осудить «дело Скрипаля».

Об этом во вторник 20 марта сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», - добавила представитель МИД России.

По словам Захаровой, в ходе предстоящей встречи МИД РФ планирует довести до официальных представителей иностранных государств российскую точку зрения, ответить на их возможные вопросы и озвучить вопросы со своей стороны.

Также она напомнила, что российская сторона уже озвучила всю имеющуюся у нее официальную информацию по этому делу в Совбезе ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако, несмотря на многочисленные обращения к британской стороне, до сих пор никто точно не знает, каким именно веществом был отравлен бывший полковник Сергей Скрипаль в Солсбери.  

Автор: Александр Люблинский
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