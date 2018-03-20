Высланные российские дипломаты покинули Британию

Двадцать три российских дипломатических работника в соответствии с требованием официального Лондона во вторник покинули Великобританию.

Об этом сообщает РИА Новости. Дипломаты со своими семьями — в общей сложности порядка 80 человек — отправились в Москву спецрейсом «Аэрофлота» из аэропорта Стэнстед.

Отношения России и Великобритании обострились из-за инцидента в британском городе Солсбери, где были отравлены бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В настоящее время оба пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.