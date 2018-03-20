Премьер Греции поздравил Путина с победой на президентских выборах

Премьер Греции Алексис Ципрас поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ.

Об этом проинформировали в посольстве Российской Федерации в Афинах, пишет РИА Новости. В послании греческого премьер-министра отмечается, что прочные исторические, экономические и культурные узы между государствами являются прочной основой для построения двусторонних отношений.

Выборы главы государства в России состоялись в воскресенье, 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одержал победу, набрав 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.

Ранее с переизбранием Путина поздравили ряд мировых лидеров, в том числе американский президент Дональд Трамп.