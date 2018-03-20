Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонной беседе выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, во время разговора стороны условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Государственного департамента Соединенных Штатов. В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи.