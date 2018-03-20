Трамп и Путин обсудили по телефону САР и Украину

Американский лидер Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину во вторник, 20 марта.

Телефонный разговор подтвердили в Белом доме и Кремле. Президенты обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис. Трамп и Путин отметили необходимость достигнуть скорейших сдвигов в урегулировании конфликтов на территории Сирии и Украины.

Также лидеры стран обсудили российско-американское экономическое сотрудничество. Пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп и Путин отдельно затронули сферу энергетики.