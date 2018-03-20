​​​​​​​Под завалами дома в Мурманске, где взорвался газ, находятся два человека

Начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев заявил, что под завалами жилого дома в Мурманске, где ранее в понедельник произошел взрыв газа, находятся два человека, еще четверо остаются заблокированным в своих квартирах.

При этом Гусев сообщил, что, по предварительным данным, один человек в результате взрыва и последовавшего за ним обрушения погиб и четверо пострадали. Еще двоих жильцов к настоящему времени удалось спасти. Людей, заблокированных в квартирах, по словам Гусева, будут спасать при помощи автолестницы.

В то же время РИА Новости, приводит заявление своего источника в региональных экстренных службах, о том, что один из двух людей, находящихся в настоящее время под завалами обрушившихся перекрытий – ребенок.