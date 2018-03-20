Трамп поздравил Путина с победой на выборах‍

Американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

В ходе телефонного разговора главы государств выступили за координацию усилий по ограничению гонки вооружений, развитие взаимодействия по вопросам стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Также президенты сошлись во мнении насчет важности скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Как проинформировала пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов Америки.

Ранее Путина с переизбранием поздравил ряд мировых лидеров, в том числе глава Северной Кореи Ким Чен Ын, король Иордании Абдалла II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и многие другие.