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18:49   20 Марта 2018
Весь мир
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Трамп поздравил Путина с победой на выборах‍

Трамп поздравил Путина с победой на выборах‍

Американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

В ходе телефонного разговора главы государств выступили за координацию усилий по ограничению гонки вооружений, развитие взаимодействия по вопросам стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Также президенты сошлись во мнении насчет важности скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Как проинформировала пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов Америки.

Ранее Путина с переизбранием поздравил ряд мировых лидеров, в том числе глава Северной Кореи Ким Чен Ын, король Иордании Абдалла II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин  и многие другие.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #путин #политика #трамп #выборы2018
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