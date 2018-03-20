Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Прошедшие президентские выборы запомнились не только уверенной победой действующего главы РФ Владимира Путина, но и сокрушительным поражением коммунистов: кандидат от КПРФ Павел Грудинин показал исторически худший результат.

Традиционно, КПРФ считается одной из самых влиятельных идеологических партией в стране. В идеи коммунизма верит значительная часть граждан, а Геннадий Зюганов всегда был одним из самых заметных оппозиционных лидеров: на выборах 2000 года он уступил Борису Ельцину только 13% голосов во втором туре. На выборах в 2008 и 2012 годах Зюганов также продемонстрировал уверенный результат: его поддержали около 17% избирателей.

В 2004 году глава КПРФ отказался от решения вести предвыборную кампанию в пользу соратника по партии Николая Харитонова. Он не оправдал надежд, набрав только 13% голосов. На нынешних выборах КПРФ выдвинула в кандидаты Павла Грудинина, что в итоге обернулось провалом.

Кандидат на поражение

Грудинин явно не тот человек, который может убедительно продемонстрировать интересы коммунистов на электоральной арене. Директора «Совхоза имени Ленина», бизнесмена и олигарха, без федерального опыта в политике СМИ сразу окрестили «темной лошадкой». Для левого электората бизнес-достижения Грудинина говорят крайне мало, и, скорее, даже свидетельствуют против него. Очередной удар по репутации «кандидата от народа» — известие о его многомиллиардном состоянии и счетах за рубежом.

Хайль!

Дополнительные проценты Грудинин потерял из-за националистических взглядов, которые, как правило, коммунистам не свойственны. Например, «Марий ушем» одна из старейших национальных организаций Марий Эла, чья главная цель – сохранение и развитие культурного наследия марийцев, отказалась поддерживать Грудинина именно из-за его националистических высказываний.

Предвыборная программа Павла Николаевича также сомнительна для современного левого дискурса. Сам Грудинин считает себя социалистом европейского образца и с нескрываемой симпатией относится к скандинавской экономической модели. Кроме того, партия КПРФ уже давно объявила курс на построение именно новой, неомарксистской модели государства.

Грабь награбленное

Тем не менее, программа Грудинина целиком состояла из вульгарных сталинистских лозунгов, сводящихся к «классическому» коммунистическому принципу – «грабь награбленное». Такое положение дел оттолкнуло от коммунистического кандидата даже оппозиционных избирателей, голосующих за КПРФ не из-за своих политических взглядов, а из-за недовольства текущей ситуацией в стране. Но самое слабое место в электоральной стратегии Грудинина была его предвыборная кампания: он попросту не стал ее вести.

Олигарху показалось, что размещение наружной рекламы, покупка комментариев в интернете, демонстративный отказ от участия в дебатах и поход на интервью к Юрию Дудю — достаточные усилия для человека, который хочет занять пост руководителя самой большой страны в мире. К сожалению, его ожидания не оправдались.

Из-за политического просчета Зюганова, будущее партии туманно. Старый электорат, заставший Советский Союз, постепенно уходит в прошлое, новый потенциальный электорат тяготеет скорее к идеям троцкизма и неомарксизма, чем к устаревшим сталинистским концепциям. Отсюда вывод: Зюганову нужно вдохнуть новую жизнь в старую партию и придумать эффективную стратегию для привлечения молодежи в ее ряды.

Возможно, не лишним будет и назначение молодого и узнаваемого преемника, который докажет преданность партии реальными делами. Как мы могли убедиться по результатам прошедшего электорального цикла, человек, сам себя назначивший политиком федерального уровня за две недели до выборов, для таких целей не годится.

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