Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Представитель Белого дома подтвердил, что президент США поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп действительно поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости. В понедельник, 19 марта, в Белом доме заявляли, что Трамп пока не планирует телефонный разговор с Путиным в связи с его победой на президентских выборах.