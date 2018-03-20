Глава Сбербанка в этом году ожидает новых рекордов по объему выдачи ипотеки в РФ

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает новых рекордов по объему выдачи ипотеки в России в текущем году, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Центробанка, объем выданных ипотечных кредитов в России в прошлом году увеличился на 37,2% - до 2 триллионов рублей.

Действующий российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта сообщил о том, что среднюю ставку по ипотеке в стране необходимо снижать и в дальнейшем — до 7-8%. Путин также подчеркнул, что низкий уровень инфляции способствуют появлению новых возможностей для развития экономики страны, включая снижение стоимости ипотеки.