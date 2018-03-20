Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Об этом во вторник сообщает информационное агентство ЦТАК. Как отметил лидер северокорейского государства, переизбрание Путина на пост президента является выражением значительной поддержки и доверия к нему народа России.

Согласно данным агентства, Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что двусторонняя дружба и сотрудничество Москвы и Пхеньяна будут в дальнейшем развиваться в соответствии с чаяниями жителей двух государств.