Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

 Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

 Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах
Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

 Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

 Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах
18:31   20 Марта 2018
Весь мир
43

Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Об этом во вторник сообщает информационное агентство ЦТАК. Как отметил лидер северокорейского государства, переизбрание Путина на пост президента является выражением значительной поддержки и доверия к нему народа России.

Согласно данным агентства, Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что двусторонняя дружба и сотрудничество Москвы и Пхеньяна будут в дальнейшем развиваться в соответствии с чаяниями жителей двух государств.  

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #выборы #политика #ким чен ын
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд Россия
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд
Совет Федерации готовит обращение в ООН и ОБСЕ.
17:41   20 Марта 2018
45
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти Ближнее зарубежье

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

15:52   20 Марта 2018
4709
Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку Россия

Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

19:03   19 Марта 2018
115
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша Россия

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

18:57   19 Марта 2018
16487
Новости smi2.ru
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

 Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти