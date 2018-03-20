Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

В Британии складывается тревожная ситуация из-за ее переговоров по Brexit, заявил представителям СМИ посол РФ Александр Яковенко.

По его словам, в свете такой тревожной ситуации из-за переговоров по Brexit компании уходят из Лондона, люди пакуют чемоданы. Посол отметил, что не смотря на заявления Британии об обрыве контактов на высоком политическом уровне, рабочие контакты в посольстве сохраняются.

Об этом он сообщил по прибытии в аэропорт Стэнстед, чтобы проводить высылаемых из Великобритании дипломатов РФ.

Отношения Российской Федерации и Британии обострились после инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.