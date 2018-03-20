Меркель выразила надежду, что торговой войны с США удастся избежать

Германия выступает за свободную торговлю и надеется, что Европейский союз сможет найти решение в споре с США о ввозных пошлинах, что позволит избежать полноценной торговой войны.

Об этом во вторник, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине на совместной с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром пресс-конференции.

«Мы не являемся сторонниками протекционистских мер, мы хотим предпринимать действия в рамках многосторонней системы Всемирной торговой организации. Надеемся, что нам не придется реагировать на дополнительные пошлины», - заявила Меркель, в частности.

Также канцлер отметила, что в настоящее время проходит ряд переговоров: между американскими властями и еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем, министром экономики ФРГ Петером Альтмайером и американским министром торговли Уилбуром Россом, также главы минфинов стран-членов G20встретились для переговоров в Аргентине. Меркель выразила надежду, что все эти переговоры выльются в какое-то решение.

Напомним: 8 марта текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз пообещал ответить адекватными мерами.