Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Высланные российские дипломаты покинули Британию

Высланные российские дипломаты покинули Британию
Савченко заявила, что не намерена бежать с Украины

Савченко заявила, что не намерена бежать с Украины

 Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»
Посол РФ в Лондоне рассказал о трудоустройстве высланных дипломатов

Посол РФ в Лондоне рассказал о трудоустройстве высланных дипломатов

 Гонка вооружений между США и РФ выходит из-под контроля, заявил Трамп

Гонка вооружений между США и РФ выходит из-под контроля, заявил Трамп
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Высланные российские дипломаты покинули Британию

Высланные российские дипломаты покинули Британию
Савченко заявила, что не намерена бежать с Украины

Савченко заявила, что не намерена бежать с Украины

 Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»
Посол РФ в Лондоне рассказал о трудоустройстве высланных дипломатов

Посол РФ в Лондоне рассказал о трудоустройстве высланных дипломатов

 Гонка вооружений между США и РФ выходит из-под контроля, заявил Трамп

Гонка вооружений между США и РФ выходит из-под контроля, заявил Трамп
18:41   20 Марта 2018
Весь мир
36

Меркель выразила надежду, что торговой войны с США удастся избежать

Меркель выразила надежду, что торговой войны с США удастся избежать

Германия выступает за свободную торговлю и надеется, что Европейский союз сможет найти решение в споре с США о ввозных пошлинах, что позволит избежать полноценной торговой войны.

Об этом во вторник, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине на совместной с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром пресс-конференции.

«Мы не являемся сторонниками протекционистских мер, мы хотим предпринимать действия в рамках многосторонней системы Всемирной торговой организации. Надеемся, что нам не придется реагировать на дополнительные пошлины», - заявила Меркель, в частности.

Также канцлер отметила, что в настоящее время проходит ряд переговоров: между американскими властями и еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем, министром экономики ФРГ Петером Альтмайером и американским министром торговли Уилбуром Россом, также главы минфинов стран-членов G20встретились для переговоров в Аргентине. Меркель выразила надежду, что все эти переговоры выльются в какое-то решение.

Напомним: 8 марта текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз пообещал ответить адекватными мерами.

Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #сша #меркель #экономика #фрг #переговоры #политика #весь мир #канцлер фрг #торговая война
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног Россия
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног
Какой симптом должен заставить больного предпочесть помощь реального врача рецептам из интернета.
19:39   20 Марта 2018
3021
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия? Россия

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

19:22   20 Марта 2018
5261
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд Россия

Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд

17:41   20 Марта 2018
50
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти Ближнее зарубежье

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

15:52   20 Марта 2018
6146
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

 Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?