СМИ: Трамп и Путин переговорили по телефону

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом во вторник сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на сотрудника Белого дома, имя которого не называется. Отмечается, что телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе американской стороны. Тема беседы на данный момент не раскрывается.

Напомним: накануне Белый дом заявил, что президент Трамп пока не планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным в связи с его победой на президентских выборах в РФ.

Выборы президента России состоялись в воскресенье 18 марта. По данным Центризбиркома, после обработки 99,94% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,68% голосов избирателей.