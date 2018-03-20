Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

ГУ МЧС РФ по Мурманской области сообщило, что около пяти часов вечера по местному времени бытовой газ взорвался в жилом доме на улице Свердлова.

По информации МЧС, обрушились три этажа. Спасатели достают из-под завалов людей. Предварительно, погиб человек, пострадали пятеро. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подтвердила, что сейчас известно об одном погибшем.

К месту случившегося приехали пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС РФ. После взрыва бытового газа дом не загорелся. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины обрушения жилого дома.