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18:12   20 Марта 2018
Россия
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Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

ГУ МЧС РФ по Мурманской области сообщило, что около пяти часов вечера по местному времени бытовой газ взорвался в жилом доме на улице Свердлова.

По информации МЧС, обрушились три этажа. Спасатели достают из-под завалов людей. Предварительно, погиб человек, пострадали пятеро. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подтвердила, что сейчас известно об одном погибшем.

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К месту случившегося приехали пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС РФ. После взрыва бытового газа дом не загорелся. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины обрушения жилого дома.

Автор: Тоня Краснова
#россия #происшествия #взрыв #видео #газ #дом #мурманск
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