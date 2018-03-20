Глушков мог погибнуть в Лондоне во время секс-игры с любовником

Бизнесмен Николай Глушков, скончавшийся в Лондоне при странных обстоятельствах, мог погибнуть из-за секс-игры со своим партнером.

Daily Mail пишет, что перед смертью Глушков ночевал со своим молодым любовником. Как рассказал друг умершего предпринимателя, тот жил один, однако его часто посещал гей-партнер, который также является россиянином.

По одной из версий, Глушков мог скончаться в ходе секс-игры. Полиции удалось установить, что в дом Глушкова никто не проникал незаконно.

Как отметил друг погибшего, в молодости соратник Березовского был гетеросексуалом, однако с возрастом переменил ориентацию и признал себя геем.

СК РФ завел уголовное дело об убийстве Глушкова 16 марта.

Ранее СМИ сообщали, что Глушков мог быть задушен собачьим поводком.