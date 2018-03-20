Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Какой симптом должен заставить больного предпочесть помощь реального врача рецептам из интернета.

Сразу в нескольких регионах России школьников отправили на карантин из-за эпидемии гриппа. В частности, весенние каникулы раньше графика начались в Петербурге, где за прошлую неделю эпидемический порог по ОРВИ и гриппу оказался превышенным на 60 с лишним процентов. Также отменили занятия в Сыктывкаре, Иркутской области. Существенный рост обратившихся к врачам с ОРВИ и гриппом фиксируют в Томске, Пермском крае, Саратовской области, Карелии и других регионах РФ.

Пик заболеваемости в этом сезоне пришелся на март. Впрочем, в этом нет ничего необычного, рассказал ИА «Политика Сегодня» старший научный сотрудник НИИ Гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров, так как эпидемический сезон в России длится с октября по апрель. Например, аналогичная ситуация была в 1990-91 годах, 1994-95, 2004-05 годах. По словам Никонорова, в прошлом году болели интенсивнее.

Эпидемиологи диагностируют все существующие возбудители вируса гриппа по стране, что отражено в специальной карте.

Как понять, что атаковал грипп, а не банальная простуда?

Игорь Никоноров отметил, что грипп относится к заболеванием, начало которого можно установить очень точно. Главный симптом - резкое повышение температуры, выше 38 градусов.

«Резкий скачок температуры тела, даже без других симптомов: без насморка, без сухого кашля. Потом начинаются мышечные, суставные боли. Еще один ярко выраженный симптом — светобоязнь», — рассказал эксперт.

Сразу же нужно обращаться к врачу.