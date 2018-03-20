Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

 Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

 Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах
Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

 Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

 Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах
17:59   20 Марта 2018
Россия
52

Роскомнадзор не зафиксировал серьезных сбоев сетей связи на выборах

Роскомнадзор не зафиксировал серьезных сбоев сетей связи на выборах

Непродолжительные перерывы в оказании услуг связи 17 и 18 марта не повлияли на ход выборов.

Как проинформировала пресс-служба Роскомнадзора, специалисты не зафиксировали каких-либо внешних воздействий на сети связи. В день тишины 17 марта и в день выборов президента России 18 марта сети связи, используемые избирательными комиссиями, работали стабильно.

Как уточнили в Роскомнадзоре, нештатные ситуации возникали только из-за отключения света, неисправности оборудования и повреждения линий связи.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что сайт ЦИК 18 марта подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран мира. Также ЦИК зафиксировал хакерскую атаку на информационно-справочный центр.

Автор: Ольга Шпакова
#роскомнадзор #связь #сбои #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд Россия
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд
Совет Федерации готовит обращение в ООН и ОБСЕ.
17:41   20 Марта 2018
45
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти Ближнее зарубежье

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

15:52   20 Марта 2018
4709
Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку Россия

Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

19:03   19 Марта 2018
115
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша Россия

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

18:57   19 Марта 2018
16487
Новости smi2.ru
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

 Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти