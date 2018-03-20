Роскомнадзор не зафиксировал серьезных сбоев сетей связи на выборах

Непродолжительные перерывы в оказании услуг связи 17 и 18 марта не повлияли на ход выборов.

Как проинформировала пресс-служба Роскомнадзора, специалисты не зафиксировали каких-либо внешних воздействий на сети связи. В день тишины 17 марта и в день выборов президента России 18 марта сети связи, используемые избирательными комиссиями, работали стабильно.

Как уточнили в Роскомнадзоре, нештатные ситуации возникали только из-за отключения света, неисправности оборудования и повреждения линий связи.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что сайт ЦИК 18 марта подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран мира. Также ЦИК зафиксировал хакерскую атаку на информационно-справочный центр.