Опубликованы фото и видео с места обрушения жилого дома в Мурманске

ГУ МЧС РФ по Мурманской области сообщило, что во вторник, 20 марта, в 16:55 по местному времени в жилом доме взорвался бытовой газ.

По информации МЧС, взрыв прогремел на улице Свердлова дом шесть корпус один. Обрушились три этажа. К месту случившегося приехали пожарно-спасательные подразделения. Предварительно, погиб человек, пострадали пятеро. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства взрыва бытового газа в жилом доме.