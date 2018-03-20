Опубликованы фото и видео с места обрушения жилого дома в Мурманске
ГУ МЧС РФ по Мурманской области сообщило, что во вторник, 20 марта, в 16:55 по местному времени в жилом доме взорвался бытовой газ.
По информации МЧС, взрыв прогремел на улице Свердлова дом шесть корпус один. Обрушились три этажа. К месту случившегося приехали пожарно-спасательные подразделения. Предварительно, погиб человек, пострадали пятеро. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства взрыва бытового газа в жилом доме.
Опять взрыв газа, на этот раз Мурманск. Да чтож такое то, бедные люди.. pic.twitter.com/V5QT925SBo— Леля Лисицина (@lelialeeseetsin) 20 марта 2018 г.