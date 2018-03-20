Лондон отказывается сотрудничать по делу Скрипаля — Рябков

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что это масштабная провокационная акция.

Претензии британской стороны не подкрепляются какими-либо материальными доказательствами. Самое возмутительное, что Лондон лишает Россию консульского доступа к россиянке Юлии Скрипаль, которая пострадала, как и ее отец, добавил Рябков.

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на спецслужбы Британии, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери.

Лондон считает, что к происшествию имеет отношения Россия. Британский премьер Тереза Мэй объявила о ряде мер в отношении России, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов и замораживание двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.