Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может отказаться от новой программы Международного валютного фонда в 2019 году.

По его словам, украинское государство может инициировать новую программу, а может и не делать этого. Если Киев решит отказаться от новой программы МВФ‍, тогда этот путь «надо хорошо продумать». Данилюк добавил, что все зависит от инициативы Киева.

Глава Минфина Украины отметил, что не может оценить положительно или негативно выполнение действующей программы.