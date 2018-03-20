Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Белорусский лидер Александр Лукашенко посмотрел скандальные киноленты «Матильда» и «Смерть Сталина» и пожалел о потраченном на это времени.

В ходе встречи с творческой молодежью в Минске он выразил мнение, что шумиха вокруг фильмов была поднята для создания интереса вокруг них. Оба фильма не заслуживают внимания, заявил Лукашенко.

Говоря о фильме режиссера Алексея Учителя, Лукашенко отметил хорошую операторскую работу. Комментируя фильм Армандо Ианнуччи, рассказывающий о последних часах жизни советского лидера, глава Белоруссии отметил, что его не впечатлил режиссерский подход. Он охарактеризовал этот фильм как «дешевую комедию».