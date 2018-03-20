Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

 Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Меркель выразила надежду, что торговой войны с США удастся избежать

Меркель выразила надежду, что торговой войны с США удастся избежать

 Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit
Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Белый дом подтвердил разговор Трампа с Путиным

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Спасатели достают людей из-под завалов дома, обрушившегося в Мурманске

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

 Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Киев может отказаться от новой программы МВФ‍ — глава Минфина Украины

Меркель выразила надежду, что торговой войны с США удастся избежать

Меркель выразила надежду, что торговой войны с США удастся избежать

 Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

Люди пакуют чемоданы: посол РФ рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit
17:27   20 Марта 2018
Ближнее зарубежье
97

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Лукашенко пожалел, что посмотрел «Матильду» и «Смерть Сталина»

Белорусский лидер Александр Лукашенко посмотрел скандальные киноленты «Матильда» и «Смерть Сталина» и пожалел о потраченном на это времени.

В ходе встречи с творческой молодежью в Минске он выразил мнение, что шумиха вокруг фильмов была поднята для создания интереса вокруг них. Оба фильма не заслуживают внимания, заявил Лукашенко.

Говоря о фильме режиссера Алексея Учителя, Лукашенко отметил хорошую операторскую работу. Комментируя фильм Армандо Ианнуччи, рассказывающий о последних часах жизни советского лидера, глава Белоруссии отметил, что его не впечатлил режиссерский подход. Он охарактеризовал этот фильм как «дешевую комедию».

Автор: Ольга Шпакова
#белоруссия #фильм #лукашенко #матильда #смерть сталина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд Россия
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд
Совет Федерации готовит обращение в ООН и ОБСЕ.
17:41   20 Марта 2018
45
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти Ближнее зарубежье

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

15:52   20 Марта 2018
4709
Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку Россия

Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

19:03   19 Марта 2018
115
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша Россия

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

18:57   19 Марта 2018
16487
Новости smi2.ru
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

 Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти