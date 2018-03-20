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17:10   20 Марта 2018
Весь мир
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Рябков призвал ОЗХО предоставить РФ данные по делу Скрипаля

Рябков призвал ОЗХО предоставить РФ данные по делу Скрипаля

Лондон все еще отказывается сотрудничать с Москвой, объяснил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля - многослойная провокация, которая осуществляется с задействованием целой серии недозволенных приемов, считает дипломат.

Он напомнил, что все химическое оружие в стране уже уничтожено в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия, к которой Москва присоединилась в 1993 году. Более того, отравляющие вещества типа «Новичок», о которых говорит британская сторона, никогда не разрабатывались ни в России, ни в СССР.

Рябков заметил, что в советские времена в информпространстве много рассуждали о разработке токсичных химических веществ. О них рассказывали люди, причастные к разработке. Позже они делились известной им информацией с западными специалистами. Но те не могут знать обо всем, что реально происходило в этой сфере в РФ и СССР.

Автор: Юлия Халус
#британия #рябков #мид рф #новости #озхо #химоружие #скрипаль
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