Москва призвала ОЗХО поделиться информацией по «делу Скрипаля»

Россия призвала техсекретариат ОЗХО поделиться сведениями по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. В понедельник сообщалось, что специалисты ОЗХО прибыли в Великобританию. Эксперты обсудят процесс передачи образцов вещества, которыми отравили Скрипаля.

Инцидент произошел в британском Солбсери. Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии. Власти Великобритании обвинили в произошедшем российскую сторону и выслали дипломатов РФ из Лондона. Москва предприняла ответные меры и выслала 23 посла из страны.