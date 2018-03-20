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16:59   20 Марта 2018
Россия
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Москва призвала ОЗХО поделиться информацией по «делу Скрипаля»

Москва призвала ОЗХО поделиться информацией по «делу Скрипаля»

Россия призвала техсекретариат ОЗХО поделиться сведениями по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. В понедельник сообщалось, что специалисты ОЗХО прибыли в Великобританию. Эксперты обсудят процесс передачи образцов вещества, которыми отравили Скрипаля.

Инцидент произошел в британском Солбсери. Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии. Власти Великобритании обвинили в произошедшем российскую сторону и выслали дипломатов РФ из Лондона. Москва предприняла ответные меры и выслала 23 посла из страны.

Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #политика #озхо #дело скрипаля
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