Врачи госпитализировали пострадавших после стрельбы в школе Мэриленда

Как минимум три человека госпитализировали после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд во вторник, 20 марта.

Ведущая телеканала FOX5 заявила, что пострадавших отвезли в больницы. Ранее NBC Washington со ссылкой на офис шерифа сообщал о многочисленных раненых. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте случившегося.

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8X pic.twitter.com/2dJ05pghF6