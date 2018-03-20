Дуров: Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов

Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей.

Об этом во вторник заявил создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Twitter. Он также отметил, что угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов.

Ранее Роскомнадзор в очередной раз пригрозил блокировкой Telegram, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ РФ данные для расшифровки сообщений пользователей, отмечается на сайте ведомства.