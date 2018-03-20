Пакистан поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Президент Пакистана Мамнун Хуссейн и премьер-министр страны Шахид Хаккан Аббаси поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Об этом сообщил МИД Пакистана. Ведомство отметило, что обе державы поддерживают дружеские доверительные отношения. В Пакистане выразили надежду на дальнейшее сотрудничество между государствами.

Выборы в России прошли 18 марта. Действующий лидер Владимир Путин по предварительным результатам набрал более 76% голосов избирателей.