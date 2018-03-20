Россия набирает силу: как Запад оправдывает свою русофобию

Волна обвинений Запада в адрес России касательно «вмешательства русских троллей в американские выборы», кибератак и связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем вызывает вопрос - чем же определяется политика Вашингтона?

Почему власти США все чаще называют Россию «враждебной страной»? Создание «образа врага» в лице РФ выглядит нелогично. Русофобия Вашингтона является «альфой и омегой» западной политики в отношении России.

Текущая мировая ситуация, в которой Россия играет роль «главного врага Западного мира», не нова. Курс на конфронтацию с нашим государством Запад держал на протяжении всей истории прямого взаимодействия, которое начинается еще со времен Ивана Грозного. Стойкость России в отношении любых попыток Запада осуществить колониальное завоевание сложилась исторически. Русский народ отвергал и уничтожал предателей.

К началу ХХ века США перехватили у Британии пальму мирового колониального первенства. Стартовав как одна из английских колоний, Америка уже к началу Первой Мировой войны сама стала империалистическим хищником.

К этому моменту изменилось их отношение к России - она попала в список геополитических соперников США. Все союзы между Россией, Британией и США носили исключительно ситуативный характер. Россия была страшна для США еще и тем, что смогла возвыситься до уровня второй мировой сверхдержавы. Жестокой иллюзией для России в вопросе отношений с США и другими западными странами стал 1991 год.

Секретарь «Изборского клуба» Александр Нагорный, ранее работавший в МИД СССР и России, в комментарии ФАН отметил, что начавшаяся пару лет назад «Холодная война 2.0» имеет множество сходств со своей первой версией. В особенности, это касается выдвинутых экономических санкций.

С появлением России вместо СССР усилия Запада вновь оказались сосредоточены на реализации «разделения» элиты ослабленной страны и отбора их в свои ряды. Западное влияние, которое претерпевала Россия в 90-е годы, частично ощущается до сих пор. Даже сегодня расчет США строится на том, что Россия ослаблена предыдущими десятилетиями подрывной работы против нее.

Начавшееся в 2000-х годах усиление России было ознаменовано двумя решениями президента Владимира Путина - ликвидацией террористической угрозы на Северном Кавказе и отстранением от политики олигархов. После этого Россия начала возвращать себе субъектность. При Путине Россия вновь вернулась в Историю — начала выстраивать собственный проект будущего в интересах своего народа.

Такие «причины», как воссоединение с Крымом, вбросы про «русский след», а также отравление изменника Родины Сергея Скрипаля, являются только поводами, позволяющими Вашингтону объяснять свою официальную русофобию. Америка не заинтересована в сильной России, поэтому противостояние двух держав будет продолжаться.