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16:37   20 Марта 2018
Россия
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Чеченский министр предложил Макаревичу переехать в США

Чеченский министр предложил Макаревичу переехать в США

Министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров удивился заявлению российского музыканта Андрея Макаревича о «злобных дебилах».

 

«Я даже не знаю, каким образом господину Макаревичу удавалось всё это время жить в этой стране, в России», — сказал Умаров в интервью НСН.

Министр также отметил, что Макаревич является большим артистом, у него «доброе творчество», которое «искрится со сцены». Поэтому особенно странно, что музыкант выступил с таким заявлением, заявил Умаров. Однако, если артисту легче и комфортнее жить в Соединенных Штатах, почему бы ему не эмигрировать, добавил он.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #политика #весь мир #макаревич #умаров
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