Чеченский министр предложил Макаревичу переехать в США

Министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров удивился заявлению российского музыканта Андрея Макаревича о «злобных дебилах».

«Я даже не знаю, каким образом господину Макаревичу удавалось всё это время жить в этой стране, в России», — сказал Умаров в интервью НСН.

Министр также отметил, что Макаревич является большим артистом, у него «доброе творчество», которое «искрится со сцены». Поэтому особенно странно, что музыкант выступил с таким заявлением, заявил Умаров. Однако, если артисту легче и комфортнее жить в Соединенных Штатах, почему бы ему не эмигрировать, добавил он.