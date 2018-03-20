Лондон не информирует Москву о состоянии Скрипаля и его дочери — Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва по-прежнему не знает, в каком состоянии находятся Юлия и Сергей Скрипаль.

По его словам, в Солсбери случилось несчастье с россиянкой и ее судьба неизвестна. Замглавы МИД РФ добавил, что в равной степени столь же открытый вопрос относительно ее отца.

«Мы не знаем, в каком она находится состоянии», — сказал Рябков.

Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Российский лидер Владимир Путин назвал обвинения в сторону Москвы в причастности к отравлению Скрипалей «чушью» и отметил, что РФ готова сотрудничать с Лондоном в расследовании этого дела.