Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Дуров: Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов

Дуров: Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов

 Россия набирает силу: как Запад оправдывает свою русофобию

Россия набирает силу: как Запад оправдывает свою русофобию
Порошенко заявил, что Катар готов поставлять газ на Украину

Порошенко заявил, что Катар готов поставлять газ на Украину

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти
Рябков призвал ОЗХО предоставить РФ данные по делу Скрипаля

Рябков призвал ОЗХО предоставить РФ данные по делу Скрипаля

 Врачи госпитализировали пострадавших после стрельбы в школе Мэриленда

Врачи госпитализировали пострадавших после стрельбы в школе Мэриленда
Дуров: Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов

Дуров: Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов

 Россия набирает силу: как Запад оправдывает свою русофобию

Россия набирает силу: как Запад оправдывает свою русофобию
Порошенко заявил, что Катар готов поставлять газ на Украину

Порошенко заявил, что Катар готов поставлять газ на Украину

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти
Рябков призвал ОЗХО предоставить РФ данные по делу Скрипаля

Рябков призвал ОЗХО предоставить РФ данные по делу Скрипаля

 Врачи госпитализировали пострадавших после стрельбы в школе Мэриленда

Врачи госпитализировали пострадавших после стрельбы в школе Мэриленда
16:19   20 Марта 2018
Россия
72

Корабли Черноморского флота оснастят новыми ракетами для уничтожения подлодок

Корабли Черноморского флота оснастят новыми ракетами для уничтожения подлодок

Речь идет об усовершенствованном комплексе «Смерч-2» для стрельбы противолодочными ракетами комплекса «Запад», сообщила во вторник пресс-служба Ростеха.

Новыми ракетами оснастят малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота. Модернизация позволит морякам залпом из 12 направляющих установки поражать подводные лодки, торпеды и диверсантов на дальности до 4,3 тысячи метров.

Такие же комплексы планируется поставить в 2018-2020 годах на малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота. 

Автор: Юлия Халус
#россия #армия #новости #черноморский флот #смерч-2
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти Ближнее зарубежье
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти
Удерживать Украину в русле официальной русофобии уже сегодня можно только при помощи тотального запрета инакомыслия и жесточайшего террора.
15:52   20 Марта 2018
1287
Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку Россия

Политическое пробуждение около столицы. Владимир, Тула и Смоленск показали явку

19:03   19 Марта 2018
112
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша Россия

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

18:57   19 Марта 2018
16300
Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно Выборы президента 2018

Традиции жалоб. Эксперты объяснили, почему Россия голосовала честно

16:47   19 Марта 2018
136
Новости smi2.ru
Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

Хорошая мина при плохой игре. Зачем левым митинг в поддержку Грудинина после проигрыша

 Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

 СМИ: Новое транзитное соглашение между Россией и Украиной неизбежно

СМИ: Новое транзитное соглашение между Россией и Украиной неизбежно