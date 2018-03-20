Корабли Черноморского флота оснастят новыми ракетами для уничтожения подлодок
Речь идет об усовершенствованном комплексе «Смерч-2» для стрельбы противолодочными ракетами комплекса «Запад», сообщила во вторник пресс-служба Ростеха.
Новыми ракетами оснастят малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота. Модернизация позволит морякам залпом из 12 направляющих установки поражать подводные лодки, торпеды и диверсантов на дальности до 4,3 тысячи метров.
Такие же комплексы планируется поставить в 2018-2020 годах на малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.