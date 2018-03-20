Режим КТО введен в двух районах Дагестана

Режим контртеррористической операции был введен в двух городах и двух районах Дагестана в связи с розыском боевиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба по региону. Как рассказал собеседник агентства, по решению руководителя оперативного штаба был введен режим КТО с 15.00 (по московскому времени) в административных границах города Хасавюрт и Кизилюрт, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск боевиков и их пособников.