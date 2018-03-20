Володин рассказал о биометрической регистрации депутатов в зале заседаний ГД
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о реконструкции зала пленарных заседаний Государственной думы.
По его словам, скоро презентуют новые рабочие места депутатов ГД с системой биометрической регистрации по лицу. В рамках реконструкции зала пленарных заседаний предусмотрели биометрическую регистрацию депутатов.
«Через некоторое время мы сможем презентовать будущее рабочее место депутата», — сказал Володин.
Работа над реконструкцией зала пленарных заседаний ГД предусматривает введение биометрической системы регистрации депутатов, сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин— Государственная Дума (@dumagovru) March 20, 2018