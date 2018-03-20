Путин заявил о предстоящем росте количества гражданской микроэлектроники на рынке РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении количества гражданской микроэлектроники на российском рынке.

Собственные разработки и производство продукции являются гарантом технической независимости страны, считает глава государства. В этой сфере задействованы 55 дизайн-центов, занимающихся проектированием востребованных товаров. Также работают несколько промышленных производств, в том числе, ПАО «Микрон» и «Ангстрем».

Путин отметил, что на сегодняшний день доля гражданской микроэлектроники на рынке РФ невелика — около 12%. Однако объем внутреннего рынка в этой области составляет более 120 миллиардов рублей.