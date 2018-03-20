Депутат Госдумы предложил увеличить максимальную скорость на автодорогах

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил парламентариям подумать об увеличении максимально разрешенной скорости автомобиля с 90 до 100-110 километров в час.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба комитета.

Депутат заметил, что этот вопрос следует обсудить с представителями МВД. Кроме того, считает он, следует улучшить инфраструктуру, которая помогла бы водителям чувствовать себя на дорогах более комфортно. В частности, речь идет об улучшении пешеходных дорожек, переходов и освещения.

Для этого, рассказал Москвичев, Минтранс в 2019 году может выделить в два раза больше денег на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».