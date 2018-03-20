Министр юстиции Норвегии подала в отставку из-за записи в соцсети

Министр юстиции Норвегии Сильви Листхауг заявила о своей отставке. Сообщение об этом она разместила на своей странице в Facebook.

Сообщается, что поводом для отставки стал скандал вокруг одной из публикаций Листхауг в Facebook. Министр разместила фотографию боевиков в масках и сопроводила подписью: «Права террористов для Рабочей партии важнее национальной безопасности». Чиновница сделала это после того, как норвежская Рабочая партия не поддержала законопроект о лишении гражданства пособников террористов без суда. Запись вызвала бурную критику.

Отмечается, что сегодня должно было состоятся голосование по выражению вотума недоверия Листхауг.