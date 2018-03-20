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15:48   20 Марта 2018
Россия
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Паралимпийцы встретились с Путиным в Кремле

Паралимпийцы встретились с Путиным в Кремле

Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды победителям зимних Паралимпийских игр 2018 года.

Президент РФ встретился с паралимпийцами в Кремле. Путин поблагодарил российских спортсменов за восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей, которые они завоевали в Южной Корее.

Паралимпийцы встретились с Путиным в Кремле

После вручения наград Владимир Владимирович сфотографировался с паралимпийцами, а спортсмены, в свою очередь, подарили президенту РФ свитер синего цвета с патриотическим лозунгом и российским триколором.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кремль #общество #паралимпийцы
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