Паралимпийцы встретились с Путиным в Кремле

Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды победителям зимних Паралимпийских игр 2018 года.

Президент РФ встретился с паралимпийцами в Кремле. Путин поблагодарил российских спортсменов за восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей, которые они завоевали в Южной Корее.

После вручения наград Владимир Владимирович сфотографировался с паралимпийцами, а спортсмены, в свою очередь, подарили президенту РФ свитер синего цвета с патриотическим лозунгом и российским триколором.