Паралимпийцы встретились с Путиным в Кремле
Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды победителям зимних Паралимпийских игр 2018 года.
Президент РФ встретился с паралимпийцами в Кремле. Путин поблагодарил российских спортсменов за восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей, которые они завоевали в Южной Корее.
После вручения наград Владимир Владимирович сфотографировался с паралимпийцами, а спортсмены, в свою очередь, подарили президенту РФ свитер синего цвета с патриотическим лозунгом и российским триколором.
#Кремль: Владимир Путин вручил государственные награды победителям XII Паралимпийских зимних игр #Paralympics https://t.co/79l9XamoUv pic.twitter.com/tQmH4NJaoy— Президент России (@KremlinRussia) March 20, 2018