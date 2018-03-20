ЦПВС: Большая часть населения Восточной Гуты покинула район
Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что большинство мирных жителей покинули район Восточной Гуты через гуманитарные коридоры. Выход людей продолжается.
Генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что поток беженцев пошел на спад. Усилия Центра на данный момент сосредоточены на оказании необходимой медицинской помощи, организации горячего питания, а также распределении предметов первой необходимости среди беженцев.
Самолет Минобороны доставил дополнительно 15 тонн гуманитарной помощи. Происходит доставка людей в лагерь для беженцев.