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15:43   20 Марта 2018
Весь мир
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ЦПВС: Большая часть населения Восточной Гуты покинула район

ЦПВС: Большая часть населения Восточной Гуты покинула район

Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что большинство мирных жителей покинули район Восточной Гуты через гуманитарные коридоры. Выход людей продолжается.

Генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что поток беженцев пошел на спад. Усилия Центра на данный момент сосредоточены на оказании необходимой медицинской помощи, организации горячего питания, а также распределении предметов первой необходимости среди беженцев. 

Самолет Минобороны доставил дополнительно 15 тонн гуманитарной помощи. Происходит доставка людей в лагерь для беженцев. 

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #беженцы #гуманитарная помощь #восточная гута
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