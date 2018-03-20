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Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд

Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд

Совет Федерации готовит обращение в ООН и ОБСЕ.

Совет Федерации призовет ООН, ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ осудить действия украинских властей, которые помешали российским гражданам, проживающим на Украине, 18 марта выбрать президента РФ. Соответствующее заявление готовится в верхней палате российского парламента. Одновременно с этим сенатор Андрей Климов предлагает гражданам, которых силой лишили права голоса, обратиться в суд. 

Напомним, 18 марта правоохранители не пускали россиян в посольство и консульства, где работали избирательные участки. Действовали полицейские по призу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который еще 16 марта на своей странице в Facebook заявил, что доступ россиян к дипломатическим учреждениям в Киеве, Одессе, Львове, Харькове будет закрыт.  Кроме того, рядом с диппредставительствами в день голосования националисты из запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» и «Национальных дружин» проводили различные антироссийские перформансы. 

«Во всех цивилизованных, я подчеркну, цивилизованных, странах мира, гражданин иностранного государства имеет полное право беспрепятственно пройти в здание посольства своей страны, предъявив паспорт, — сказал Климов в беседе с ИА «Политика Сегодня». — На Украине грубо, нагло нарушили основополагающие принципы работы дипломатических учреждений. Это покушение на функционирование всей дипломатической службы во все странах мира. Усматривается предмет уголовного правонарушения: человека насильно лишили права голоса. Поэтому, если люди подадут иски, то есть высокие шансы выиграть это дело и получить компенсации».

Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд

Климов сравнил события на Украине 18 марта со средневековьем. И напомнил, что в России даже при Сталине не было случая, чтобы иностранцев не пускали в посольства их стран.

 

 «Но мы не должны вести себя подобным образом, как они. Чтобы поставить на место этих зарвавшихся дикарей, а их трудно назвать политиками, надо проинформировать должным образом мировую общественность. Не очень уверен, что мировое сообщество готово будет воспринять эту информацию. Но такой шаг предпримем. Так не поступают. Нельзя закрывать допуск гражданам в посольство своей страны за рубежом. Это табу. Мы так себя вести не будем. Но поставить их на место через международные институты, я считают правильно», — заявил сенатор.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что своими действиями Украина противопоставила себя Европейскому союзу, стать членом которого так стремится.  Парламентарий уверен, что  любой дугой стране, наверняка, не простились бы подобные выходки. Но Украине прощается, так как ее используют для ослабления России. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #политика #совет федерации #андрей климов
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