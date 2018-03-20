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15:52   20 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко заявил, что Катар готов поставлять газ на Украину

Порошенко заявил, что Катар готов поставлять газ на Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности Катара поставлять газ на Украину.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости. Кроме того, украинский глава отметил, что доставки могут проходить через терминал в Польше или через пролив Босфор. 

Согласно оперативным данным оператора газотранспортной системы Украины – госкомпании «Укртрансгаз», запасы газа в подземных хранилищах страны с 10 по 17 марта сократились на 4,6%, или на 415 млн куб. м. По состоянию на 17 марта в ПХГ находилось лишь 8,612 млрд куб.

Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #политика #газ #закупки #катар
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