Польша бойкотирует чемпионат мира по футболу в России

Польский лидер Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в РФ.

Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что в понедельник, 19 марта, Анджей Дуда решил не представлять Варшаву на чемпионате мира в РФ. В среду, 14 марта, правительство Великобритании бойкотировало чемпионата мира по футболу в России после отравления Скрипаля и понизило уровень делегации, которую отправят в РФ.