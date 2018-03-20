Семь случаев заболевания свиным гриппом зафиксировано в Великом Новгороде

В Новгородской областной клинической больнице было зарегистрировано семь случаев заболевания свиным гриппом. Все пациенты получили необходимое лечение.

Главный врач больницы сообщил, что четыре человека уже выписались. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии под присмотром врачей. В больнице объявлен карантин, остановлена плановая госпитализация.

Сообщается, что грипп стали фиксировать на прошлой неделе. Ситуацию в области контролирует Роспотребнадзор. Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.