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15:29   20 Марта 2018
Россия
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Путин: России нужен план действий для развития микроэлектроники

Путин: России нужен план действий для развития микроэлектроники

Необходимы конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, заметил президент России Владимир Путин.

Во вторник, 20 марта, российский лидер участвует в совещании о перспективах развития микроэлектроники.

Для эффективного развития микроэлектроники, уверен президент, необходимо разработать план действий и комплексную стратегию. Кроме того, следует более активно внедрять российскую продукцию на отечественном и внешнем рынках.

Также помочь в развитии отрасли сможет соответствующий национальный центр компетенций.

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #экономика #новости #микроэлектроника
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