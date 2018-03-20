Путин: России нужен план действий для развития микроэлектроники

Необходимы конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, заметил президент России Владимир Путин.

Во вторник, 20 марта, российский лидер участвует в совещании о перспективах развития микроэлектроники.

Для эффективного развития микроэлектроники, уверен президент, необходимо разработать план действий и комплексную стратегию. Кроме того, следует более активно внедрять российскую продукцию на отечественном и внешнем рынках.

Также помочь в развитии отрасли сможет соответствующий национальный центр компетенций.