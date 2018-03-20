Россия корректирует военную стратегию под новые задачи — эксперт

Заявление главы МО РФ генерала армии Сергея Шойгу о корректировке базовых программ развития ВС РФ говорит о том, что Москва делает ставку на сдерживание вероятного противника в лице США и других стран-членов НАТО.

Такое мнение выразил руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее во вторник Шойгу объявил, что план деятельности оборонного ведомства до 2020 года и госпрограмма вооружений до 2027 года будут изменены в соответствии с новыми задачами, поставленными главой государства Владимиром Путиным.

В послании Федеральному Собранию президент объявил, что Россия разработала принципиально новые виды вооружения, способные изменить стратегический баланс в мире. Шойгу отметил, что в силу этого РФ необходимо увеличивать долю новейшего вооружения в армии и наращивать интенсивность боевой подготовки. Один из акцентов планируется сделать на улучшении быта и жизни российских военных и на повышение престижа военной службы.

Жилин отметил правильность данной стратегии, учитывая тот факт, что США и страны-члены НАТО строят стратегическую линию против РФ, основываясь на военном потенциале РФ еще во времена СССР. Создание и приятие на вооружение принципиально новых образцов вооружения лишает стратегию Запада по РФ всякого смысла.

Эксперт также считает, что в скором времени Россия сделает ставку на военную робототехнику, что станет мощным ответом России на все поползновения в области глобальной безопасности со стороны Запада.

Выступление Шойгу просто подтвердило ту линию, которую российское военно-политическое руководство озвучило ранее, заключил Жилин.