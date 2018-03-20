Юнкер заявил о важности отношений Евросоюза с Россией

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю его победы на выборах президента в России.

Юнкер подчеркнул важность позитивных отношений между Европейским союзом и Россией для безопасности в Европе. Послание зачитал представителям СМИ официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.

Ранее сообщалось, что глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пригасил Путина на десятилетие независимости республики.