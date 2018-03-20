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15:15   20 Марта 2018
Россия
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Инцидент со Скрипалем не повлияет на отношения с британскими коллегами, заявили в МВД РФ

Инцидент со Скрипалем не повлияет на отношения с британскими коллегами, заявили в МВД РФ

Ситуация, сложившаяся после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в РФ за шпионаж в пользу Британии, не окажет влияния на взаимоотношения российского МВД с британскими коллегами.

Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Зубов в ходе своего выступления в Госдуме во вторник. Он также отметил, что если британские органы будут направлять в МВД РФ какие-либо поручения или запросы в рамках международных норм, министерство будет выполнять все в соответствии со своими обязательствами. Ограничений или предвзятого отношения не будет, добавил Зубов.

В начале марта этого года Сергей Скрипаль и его дочь, по данным британских властей, были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их нашли без сознания в парке города Солсбери. Пострадавшие в настоящее время находятся в больнице в критическом состоянии.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #британия #политика #мвд #скрипаль
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