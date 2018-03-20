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15:26   20 Марта 2018
Весь мир
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Познер назвал возможную причину ареста Саркози

Познер назвал возможную причину ареста Саркози

Владимир Познер прокомментировал арест экс-президента Франции Николя Саркози. По его мнению, Саркози «взял деньги не у тех».

В разговоре с «Федеральным агентством новостей», Владимир Познер, имеющий, помимо российского, французское гражданство прокомментировал арест Николя Саркози по обвинению в незаконном получении средств на избирательную кампанию от ливийских властей в 2007 году. 

По мнению телеведущего, в получении денег на избирательную капанию нет ничего предосудительного, особенно когда речь идет о демократических странах. Он добавил, что Николя Саркози судят только за то, что он взял деньги от режима, неугодного французским властям.

Автор: Юлия Стрелкова
#франция #саркози #познер
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